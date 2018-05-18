В Роскомнадзоре опровергли блокировку IP-адресов WhatsApp

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что в реестре запрещенной информации нет IP-адресов мессенджера WhatsApp, сообщает ТАСС. "Слухи Роскомнадзор не комментирует", — добавляют в ведомстве.
17 мая появилась информация о блокировке IP-адресов WhatsApp. Об этом в Facebook написал активист Филипп Кулин, который следит за выгрузкой реестра. В число запрещенных попали 329 IP-адресов.
При проверке адресов на сайте Роскомнадзора сообщалось, что доступ к ним ограничен по решению Генпрокуратуры. По этому же решению заблокировали IP-адреса хостинг-провайдеров в рамках борьбы с Telegram.
Через час IP-адреса WhatsApp из реестра убрали.
Ранее сообщалось, что с 16 апреля Telegram начали блокировать в России из-за того, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений.
В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 млн IP-адресов, большинство из которых принадлежат крупнейшим мировым цифровым компаниям, включая Google, Amazon и Microsoft.
Впоследствии Роскомнадзор разблокировал ряд подсетей, однако миллионы IP-адресов остаются заблокированными до сих пор.
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