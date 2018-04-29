Роскомнадзор разблокировал более 3 млн IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал около 3,2 млн ранее заблокированных IP-адресов. Это составляет примерно 18% от общего количества блокированных адресов.
В том числе разблокированы две подсети Amazon. Информация опубликована Telegram-каналом RKNShowtime, который мониторит блокировки, пишет znak.com.
Ранее Роскомнадзор массово блокировал адреса Amazon, Google и других крупных сервисов, которыми мессенджер Telegram пользовался для обхода блокировок.
Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что "отключить" Telegram блокировкой IP-адресов невозможно.
"Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев.
Попытка заблокировать Telegram в России стала ударом по всему рунету, заявил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.
Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия, этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.
По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.
Мессенджер решено было заблокировать 13 апреля, когда Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. С 16 апреля Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, создав проблемы в работе множества сервисов. Ряд официальных организаций и официальных лиц после этого подвергли критике действия Роскомнадзора.
Telegram при этом продолжает работать у большинства пользователей, хотя иногда и испытывает перебои.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.