Роскомнадзор разблокировал более 3 млн IP-адресов

В том числе разблокированы две подсети Amazon. Информация опубликована Telegram-каналом RKNShowtime, который мониторит блокировки, пишет znak.com.

Ранее Роскомнадзор массово блокировал адреса Amazon, Google и других крупных сервисов, которыми мессенджер Telegram пользовался для обхода блокировок.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что "отключить" Telegram блокировкой IP-адресов невозможно.

"Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев.

Попытка заблокировать Telegram в России стала ударом по всему рунету, заявил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия, этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.

По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.

Мессенджер решено было заблокировать 13 апреля, когда Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. С 16 апреля Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, создав проблемы в работе множества сервисов. Ряд официальных организаций и официальных лиц после этого подвергли критике действия Роскомнадзора.

Telegram при этом продолжает работать у большинства пользователей, хотя иногда и испытывает перебои.