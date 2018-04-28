Интернет-омбудсмен предрек Роскомнадзору "вечную войну" с Telegram

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что "отключить" Telegram блокировкой IP-адресов невозможно.
"Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев РИА Новости.
По мнению интернет-омбудсмена, любая найденная брешь "будет немедленно завуалирована новым обновлением", а попадание под блокировку сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировки (VPN/Proxy).
Накануне Роскомнадзор заявил, что подобная ситуация складывается из-за "действий отдельных зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга". Мессенджер можно заблокировать в том случае, если хостинг-провайдеры начнут исполнять решение суда о блокировке мессенджера, подчеркнули в Роскомнадзоре.
В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.
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