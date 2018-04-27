В "Яндексе" прокомментировали действия Роскомнадзора

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов Яндекса. Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", — сказал он.

По его словам, попытка заблокировать Telegram в России коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи, пишет "Росбалт".

"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутсвие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — подчеркнул Манджиков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Яндекса" и Liveinternet.ru. Спустя два часа они были удалены из реестра.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись, добавили в ведомстве.

А что "ВКонтакте"?

Соцсеть "ВКонтакте" не стала критиковать Роскомнадзор за блокировку собственных IP-адресов, но пообещала ввести полное end-to-end шифрование голосовых и видеозвонков.

"В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора", — сказал управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

"Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", — добавил он.

Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия, этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Многие политики и общественные деятели ранее выступили с критикой блокировки мессенждера, а в ФАС и вовсе усомнились в возможности заблокировать Telegram в России.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России, с 16 апреля Роскомнадзор предпринимает усилие по блокировке мессенжера, однако многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов жалуются на трудности при доступе к сервисам и сайтам.