«Писающего мальчика» с алтайского перевала разыскивает полиция

В сети завирусилось видео, на котором турист справляет нужду со смотровой площадки сакрального перевала Кату-Ярык на Алтае. Его разыскивает полиция и ненавидят местные жители.

Жители Республики Алтай и Алтайского края возмущены поступком молодого человека, который превратил отдых в демонстрацию естества. Парень справил нужду с алтайского перевала, пока его снимали на видео.

Местные Telegram-каналы и паблики распространили кадры, подписчики стали негодовать. Причем сами местные жители уже пообещали привлечь к делу правоохранительные органы, так как поступок туриста по их мнению не просто хулиганский, а оскорбительный. Население двух Алтаев считает место сакральным и не собирается давать его в обиду.

«Прошу установить личность Алексея Ш., который максимально неуважительно публично отнесся к традициям и ценностям жителей Республики Алтай и, на мой взгляд, как минимум совершил административное правонарушение. Прошу проверить его действия и привлечь к ответственности», – написал один из жителей на канале «Республика Алтай в Telegram».

Сейчас делом туриста занимаются сотрудники ОМВД России по Улаганскому району Республики Алтай. Удалось выяснить, что «герой» родом из Новосибирска, ему 31 год. Видео было сделано еще в середине мая, однако его заметили только сейчас.

«Кату-Ярык считается священным местом у коренных жителей, и поступок «писающего мальчика» вызвал у них гнев, впрочем, как и у жителей нашего города», – написали в новосибирский паблик АСТ-54 во «Вконтакте».

Ранее altapress.ru рассказывал о съемках шоу «Последний герой» в Республике Алтай. Местные жители тоже оказались недовольны.

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