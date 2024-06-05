Каждый за себя. Что известно об алтайских съемках нового сезона "Последний герой" и почему недовольны местные жители

Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" впервые снимут на территории России. А откроет "Русский сезон" Горный Алтай. Однако местные жители оказались не рады такой чести и начали активно возмущаться в социальных сетях. Подробности — в нашем материале.

Первый российский

Шоу "Последний герой" выходит на российских экранах больше 20 лет, но при этом съемки ни разу не проходили в России. Участников забрасывали то на Жемчужные острова Панамы, то на архипелаг Занзибар в Танзанию, а в последнем сезоне — в жаркий Таиланд. Новый же сезон решили посвятить родным просторам.

"Мы решили сделать новый сезон в России, потому что зрители очень долго нас об этом просили. И мы их услышали — время пришло!", — заявил Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3.

В пресс-службе телеканала заверили, что правила проекта останутся прежними. Участников поделят на "племена", которые будут жить отдельно друг от друга и соревноваться между собой за всевозможные привилегии. Самых слабых исключат из проекта путем тайного голосования. А тот, кто останется до конца шоу, получит почетное звание "последнего героя".

"В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя", — отмечает Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа».

Заповедный уголок

Местом для будущих съемок объявили заповедную часть Республики Алтай — берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за недоступности для обычных людей и красивых пейзажей.

"Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева. — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди".

Участники уже прибыли на место съемок и приступили к первым приготовлениям. Ведущая Ксения Бородина заявила в социальных сетях, что ей, как и всем остальным, придется "забыть о гламурной жизни" и комфорте, к которому она привыкла.

"Я переехала жить в деревню. Но красота тут такая, что вся гламурная жизнь забывается мгновенно", — заявила она.

"Даже порыбачить негде"

Однако местные жители Республики Алтай оказались совсем не рады такому соседству. Многие отметили, что такое священное место, как Телецкое озеро, не подходит для развлекательных шоу. Другие же переживают, что живописный заповедный участок утонет в мусоре и грязи. Своими переживаниями они поделились в соцсетях.

"Мне интересно почему в Дагестане, например, не разрешили, а у нас все можно. Приезжай, снимай шоу. Все продают. Добрались грязные руки до нас. Реально петицию написать, что жители Республики Алтай против, или нет?" "Алтай и так в последнее время слишком испортили приезжие. Даже порыбачить места нет. Теперь это... Мы спокойно жили и без съемок очередного бреда". "Кучка бездельников!"

С 2023 года в республике действует "Кодекс туриста", согласно которому, гостям настоятельно рекомендуется беречь природу. Туристов призывает не мыть машины на берегах рек и озер, не шуметь в горах, не разводить большие костры, не привязывать ленточки на деревьях и рисовать на скалах.

Теле-шоу "Последний герой. Русский сезон" Предоставлено altapress.ru

К тому же водоемы у коренных алтайских народов имеют священный смысл и считаются "границей мира людей и духов". Поэтому на берегах озер и рек запрещено шуметь и мусорить.

Пока остается гадать, удастся ли участникам проекта сохранить красоту природы и не "разгневать духов". Ранее в Республике Алтай проходили съемки другого экстремального телешоу – «Фактор страха». Тогда все прошло благополучно.

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