Как SMAMAN оказался в черном списке, раскрыл член совета директоров «Русской Медиагруппы»

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» имеют свой черный список артистов, чьи песни не попадают в эфир. Также звезды не участвуют в мероприятиях медиагруппы, указывает starhit.ru.

Для попадания артиста в черный список нужны существенные основания, заявил музыкант и член совета директоров холдинга «Русская Медиагруппа» Юрий Киселев.

Но личные отношения с ним и с его отцом Владимиром Киселевым не влияют на попадание звезды в блэк-лист.

Юрий прокомментировал ситуацию, связанную с певцом SHAMAN, который угодил в черный список. И пояснил, что изначально его отец был готов помочь в продвижении молодого артиста.

По словам члена совета директоров холдинга, одна из первых историй по раскрутке SHAMAN была поездка на Донбасс.

Но SHAMAN отказывался по какой-то вообще надуманной причине.

По словам Юрия, его отец не приемлет предательства и обмана. Но SHAMAN подвел холдинг, поэтому оказался в черном списке.

Между тем российский певец SHAMAN чересчур активно противопоставляет себя другим артистам, уверен основатель группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

По его мнению, в подмоченной репутации артиста виноваты люди, которые занимаются продвижением певца в публичном пространстве, пишет ladys.media.

Они нарекли SHAMAN’a самым патриотичным российским певцом и тем самым поставили его выше других артистов. И Киселев недоумевает — разве Николай Расторгуев или Николай Басков не патриоты?

Также Киселев-старший заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его «кремлевским продуктом».

Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать, заявил музыкант. Однако не назвал, кто именно так поступил. Впоследствии некоторые музыканты в эфирах музыкальных программ стали говорить о том, что никто не отказывался выступать на одной площадке с SHAMAN.

Также Киселев назвал SHAMAN кремлевским продуктом, но при этом никак не помогает армии.

Самое важное - в нашем Telegram-канале