Пищеблок детского лагеря в Сибири закрыли после отравления детей

В Красноярске временно приостановили работу пищеблока пришкольного лагеря. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили норовирусную инфекцию (острая кишечная инфекция) у детей, пишет ТАСС .

Пищеблок закрыли на 25 суток по решению суда. Еще в начале июня сообщалось о случаях отравления детей из пришкольного лагеря средней школы № 24 в Красноярске.

На симптомы отравления пожаловались минимум пять детей — у них установили норовирусную инфекцию.

В учреждении проверяющие нашли нарушения требований санитарного законодательства, в том числе несоблюдение режимов обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря.

Организатором питания в школе выступала компания «Развитие», которая также занималась питанием в школах Красноярска, где ранее были массовые отравления детей.

Ранее в кемеровской школе 11 учеников отравились неизвестным газом.