Пищеблок детского лагеря в Сибири закрыли после отравления детей

Пищеблок закрыли на 25 суток по решению суда. Еще в начале июня сообщалось о случаях отравления детей из пришкольного лагеря средней школы № 24 в Красноярске.
На симптомы отравления пожаловались минимум пять детей — у них установили норовирусную инфекцию.
В учреждении проверяющие нашли нарушения требований санитарного законодательства, в том числе несоблюдение режимов обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря.
Организатором питания в школе выступала компания «Развитие», которая также занималась питанием в школах Красноярска, где ранее были массовые отравления детей.
Ранее в кемеровской школе 11 учеников отравились неизвестным газом.