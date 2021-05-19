В сибирской школе 11 учеников отравились неизвестным газом

Инцидент произошел 19 мая в Новокузнецке — из школы № 26 госпитализировали 11 детей, отравившихся распыленным в воздухе неизвестным веществом.

«Школьники в данный момент проходят медицинское обследование, по предварительной информации, все находятся в состоянии легкой степени тяжести. На выезде работала бригада Кузбасского ЦМК и три бригады скорой помощи», — рассказали изданию в Кузбасском центре медицины катастроф.