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Происшествия

В сибирской школе 11 учеников отравились неизвестным газом

В Кемеровской области полиция, прокуратура и СК занимаются происшествием с массовым отравлением детей в школе, сообщает «Сибдепо».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел 19 мая в Новокузнецке — из школы № 26 госпитализировали 11 детей, отравившихся распыленным в воздухе неизвестным веществом.

«Школьники в данный момент проходят медицинское обследование, по предварительной информации, все находятся в состоянии легкой степени тяжести. На выезде работала бригада Кузбасского ЦМК и три бригады скорой помощи», — рассказали изданию в Кузбасском центре медицины катастроф.

Полиция разбирается в произошедшем. По предварительным данным, в одном из помещений распылили перцовый баллончик.

«Прокуратурой области организована проверка. На место выехали прокурор Новокузнецка и прокурор Центрального района города», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, доследственную проверку проводит региональный СК. Уточнили, что к происшествию может быть причастен ученик старших классов.

Ранее в Красноярске директор «Центра питания» уволился за неделю до отравления сотни детей.

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