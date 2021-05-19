В сибирской школе 11 учеников отравились неизвестным газом

Инцидент произошел 19 мая в Новокузнецке — из школы № 26 госпитализировали 11 детей, отравившихся распыленным в воздухе неизвестным веществом.
«Школьники в данный момент проходят медицинское обследование, по предварительной информации, все находятся в состоянии легкой степени тяжести. На выезде работала бригада Кузбасского ЦМК и три бригады скорой помощи», — рассказали изданию в Кузбасском центре медицины катастроф.
Полиция разбирается в произошедшем. По предварительным данным, в одном из помещений распылили перцовый баллончик.
«Прокуратурой области организована проверка. На место выехали прокурор Новокузнецка и прокурор Центрального района города», — сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, доследственную проверку проводит региональный СК. Уточнили, что к происшествию может быть причастен ученик старших классов.
Ранее в Красноярске директор «Центра питания» уволился за неделю до отравления сотни детей.