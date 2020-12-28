Питомник для собак, в котором хранили фейерверки, «подожгли» в Сибири

В Иркутске рано утром 28 декабря произошел пожар в питомнике для собак «К-9», сообщает региональное МЧС.

«Горела кровля двухэтажного административного здания, в котором содержались собаки, хранились корма и были обустроены подсобные помещения. Пожарными были спасены 25 животных», — рассказали в ведомстве.

Сложность заключалась в плотной застройке на площади почти 400 кв. метров и особенностях материалов: фанерно-каркасное здание с горючим утеплителем.

«Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий», — добавили в МЧС.

На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты пожарной лаборатории — выясняют причину пожара.

Между тем, как завили в Instagram питомника, административное здание с собаками подожгли.

«Примерно в 4 утра в нашем питомнике случился пожар. Пожар начался на крыше над ветеринарным блоком. В том, что это поджог, мы полностью уверены», — подчеркнули зоозащитники.

По их утверждению, после рабочего дня электропитание второго этажа полностью отключается. Так что исключено замыкание электропроводки.

Ранее в Новосибирске в приюте для животных «Верность» произошел пожар, в результате которого погибли собаки.