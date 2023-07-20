20 июля
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Происшествия

Пламя охватило автомобильный подъемник в Барнауле

В Барнауле пожарные ликвидировали возгорание автоподъемника 19 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле загорелся автоподъемник
В Барнауле загорелся автоподъемник
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о пожаре поступило в 17:14. Загорелся автоподъемник на проспекте Космонавтов.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, автомобиль был охвачен огнем. Внутри никого не оказалось.

Из-за пожара пострадали автовышка, кузов автомобиля, моторный отсек и салон. Спасатели потушили возгорание на площади 15 кв. м.

"Причина случившегося будет установлена органами дознания. Травмированных и погибших нет", - сообщают в ведомстве.

Ранее ночью в Барнауле загорелся автомобиль на ул. Шумакова возле школы №125.

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