План-перехват: на Алтае угнали иномарку у женщины, которая зыбыла закрыть машину

Женщина пояснила, что припарковала автомобиль возле дома и, скорее всего, забыла его закрыть, говорится в сообщении краевого главка МВД.
В районе объявили план-перехват.
Полицейские задержали подозреваемого в угоне мужчину 1989 года рождения. Он угнал автомобиль и собирался на нем доехать до своего дома.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
Ранее житель Алтайского края поджег гостиницу, ударил спасателя и угнал пожарную машину.