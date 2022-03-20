План-перехват: на Алтае угнали иномарку у женщины, которая зыбыла закрыть машину

В Первомайском районе Алтайского края угнали иномарку. В полицию о пропаже обратилась владелица.

Женщина пояснила, что припарковала автомобиль возле дома и, скорее всего, забыла его закрыть, говорится в сообщении краевого главка МВД.

В районе объявили план-перехват.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне мужчину 1989 года рождения. Он угнал автомобиль и собирался на нем доехать до своего дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Ранее житель Алтайского края поджег гостиницу, ударил спасателя и угнал пожарную машину.