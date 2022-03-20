20 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

План-перехват: на Алтае угнали иномарку у женщины, которая зыбыла закрыть машину

В Первомайском районе Алтайского края угнали иномарку. В полицию о пропаже обратилась владелица.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Женщина пояснила, что припарковала автомобиль возле дома и, скорее всего, забыла его закрыть, говорится в сообщении краевого главка МВД.

В районе объявили план-перехват.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне мужчину 1989 года рождения. Он угнал автомобиль и собирался на нем доехать до своего дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Ранее житель Алтайского края поджег гостиницу, ударил спасателя и угнал пожарную машину.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость