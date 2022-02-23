Житель Алтая угнал машину и, накатавшись по сельской местности, вернул обратно

В Алтайском крае задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2104, сообщает региональное МВД.

За помощью в полицию обратился житель села Михайловское.

«Неизвестные лица проникли в гараж, повредив навесной замок на воротах», — рассказали в ведомстве суть жалобы.

Правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника — им оказался 37-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что проник в гараж, расположенный на территории дома.

«Увидел ключи от автомобиля в замке зажигания, завел автомобиль и поехал кататься по сельской местности. Накатавшись, спокойно загнал автомобиль в гараж и покинул место преступления», — отметили в МВД.

Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее подростки в алтайском селе угнали автомобиль и «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».