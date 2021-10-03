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Жизнь

Пьяный житель Алтая угнал «Оку», потому что давно трезвым не ездил на такой машине

В Алтайском крае задержали мужчину, который после большой встречи с друзьями угнал маленький автомобиль, сообщает региональное МВД.

"Ока"
"Ока"
Barnaul22 (vk.com/barneos22)

С жалобой в полицию обратился житель села Ельцовка — забыл закрыть гараж, из которого угнали автомобиль «Ока».

По горячим следам задержали подозреваемого в угоне 36-летнего местного жителя.

«Распивал спиртные напитки с друзьями и, возвращаясь домой, увидел открытый гараж. Решил проверить свои навыки в вождении, так как давно не управлял транспортным средством. Вдоволь накатавшись, он бросил автомобиль на соседней улице», — рассказали в ведомстве.

Теперь сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее пьяный славгородец угнал «Ниву», чтобы приехать домой, но врезался в забор и уснул.

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