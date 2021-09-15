Пьяный славгородец угнал «Ниву», чтобы приехать домой, но врезался в забор и уснул

Инцидент произошел в Славгороде, где накануне исчезла припаркованная возле дома «Нива».

Полицейские быстро выяснили, что к угону причастен безработный мужчина, который в пьяном состоянии проходил мимо машины.

«Увидев у одного из домов ВАЗ-21310, который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания, решил воспользоваться этим обстоятельством», — рассказали в ведомстве.

Однако далеко автоугонщик уехать не смог — не справился с управлением, врезался в забор и уснул в машине, где его и обнаружили.

Возбудили уголовное дело по признакам «неправомерного завладения автомобилем без цели хищения» — до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Барнаула пропил деньги, оставленные на такси, и решил угнать сразу две «Нивы», чтобы домчаться до дома.