Плантацию конопли обнаружили в квартире жителя Новоалтайска

Проживающий в квартире 31-летний мужчина рассказал правоохранителям, что семена конопли купил в начале марта 2023 года в интернете.
Кроме того, он запасся грунтом, удобрениями, горшками и светодиодными лампами, чтобы создать благоприятные условия для урожая. Парник житель Новоалтайска обустроил в шкафу.
По словам подозреваемого, растением он собирался пользоваться самостоятельно и не готовил на продажу.
Коноплю полицейские изъяли и направили на исследование. Кроме того, из квартиры изъяли уже собранный урожай - более 40 гр марихуаны.
Мужчине вменяют два уголовных дела за незаконное культивирование и незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алтайского края нарвал конопли и получил за это срок.