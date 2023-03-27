Житель Алтайского края нарвал конопли и получил за это срок

Мужчина из Заринского района нарвал листьев каннабиса или по-другому конопли, и попался на этом, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Местный житель знал, что культура относится к наркотикосодержащим. При этом сбывать психотропное вещество мужчина не хотел — собирал для себя.

На следующий день после сбора конопли полицейские пришли с проверкой и нашли в его сарае для дров 310 гр высушенной марихуаны. Это установила экспертиза.

Подсудимый признал вину в полном объеме. За переработку и хранение наркотических средств, с учетом обстоятельств, ему назначили три года лишения свободы, условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Ранее волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле.