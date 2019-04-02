Плоский штопор: названа версия крушения самолета с совладелицей авиакомпании S7 на борту

Эксперты предполагают, что причиной крушения самолета Epic-LT, во время которого погибла совладелица S7 Наталия Филёва и ее отец Валерий Карачев, стала ошибка пилота Андрея Дикуна, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Версия

Участники расследования из Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий (BFU) считают, что после перехода на ручное управление командир судна по неустановленной причине допустил опасную потерю скорости самолета.

Это привело к снижению подъемной силы, и машина упала в плоский штопор.

Дикун не успел сообщить об этом диспетчеру, потому что самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле.

Обломки на поле

Версию подтверждает компактное расположение обломков на поле. Это возможно, когда падение происходит с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью.

Турне

Филёва совершала турне по Европе вместе с отцом. 30 марта они посетили Краков и Канны, а на следующий день должны были приземлиться в немецком Эгельсбахе, где, по некоторым данным, отец совладелицы S7 Group должен был получить консультацию врача, пишет znak.com.

Что известно о пилоте

53-летний Андрей Дикун работал в авиакомпании «Глобус» со дня ее основания — с апреля 2008 года. Его общий налет составлял 11,5 тыс. часов. В авиакомпании рассказали, что Дикун пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных, а руководство многократно поощряло старшего пилота-инструктора.

Катастрофа

31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный самолет Epic-LT. На борту самолета находилась акционер авиакомпании S7 Airlines Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пило Андрей Дикун.

Для опознания жертв авиакатастрофы в Германии потребуется анализ ДНК — при крушении самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется. Специалисты межгосударственного авиационного комитета (МАК) подключились к расследованию.

Что известно о Наталии Филёвой

Наталья Филёва была председателем совета директоров группы S7.

Окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности организация управления производством, пишет Газета.Ru. В 1995 года стала директором Новосибирского филиала инвестиционной компании «Еврофинансы».

С 1996 года была гендиректором инвесткомпании «Еврофинансы-Новосибирск». Тогда же с супругом приобрела часть акций авиакомпании «Сибирь» (с 2006 года — S7 Airlines).

Наталия Филёва вместе с ее супругом Владиславом владеют ЗАО «Группа компаний С7», это крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.

Также в группу компаний, которой владеет семья, входят розничная сеть по продаже билетов, путевок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов.

В 2018 году Наталия Филёва заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.