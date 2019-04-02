Плоский штопор: названа версия крушения самолета с совладелицей авиакомпании S7 на борту

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Участники расследования из Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий (BFU) считают, что после перехода на ручное управление командир судна по неустановленной причине допустил опасную потерю скорости самолета.
Это привело к снижению подъемной силы, и машина упала в плоский штопор.
Дикун не успел сообщить об этом диспетчеру, потому что самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле.
Обломки на поле
Версию подтверждает компактное расположение обломков на поле. Это возможно, когда падение происходит с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью.
Турне
Филёва совершала турне по Европе вместе с отцом. 30 марта они посетили Краков и Канны, а на следующий день должны были приземлиться в немецком Эгельсбахе, где, по некоторым данным, отец совладелицы S7 Group должен был получить консультацию врача, пишет znak.com.
Что известно о пилоте
53-летний Андрей Дикун работал в авиакомпании «Глобус» со дня ее основания — с апреля 2008 года. Его общий налет составлял 11,5 тыс. часов. В авиакомпании рассказали, что Дикун пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных, а руководство многократно поощряло старшего пилота-инструктора.
Катастрофа
31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный самолет Epic-LT. На борту самолета находилась акционер авиакомпании S7 Airlines Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пило Андрей Дикун.
Для опознания жертв авиакатастрофы в Германии потребуется анализ ДНК — при крушении самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется. Специалисты межгосударственного авиационного комитета (МАК) подключились к расследованию.
Что известно о Наталии Филёвой
Наталья Филёва была председателем совета директоров группы S7.
Окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности организация управления производством, пишет Газета.Ru. В 1995 года стала директором Новосибирского филиала инвестиционной компании «Еврофинансы».
С 1996 года была гендиректором инвесткомпании «Еврофинансы-Новосибирск». Тогда же с супругом приобрела часть акций авиакомпании «Сибирь» (с 2006 года — S7 Airlines).
Наталия Филёва вместе с ее супругом Владиславом владеют ЗАО «Группа компаний С7», это крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.
Также в группу компаний, которой владеет семья, входят розничная сеть по продаже билетов, путевок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов.
В 2018 году Наталия Филёва заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.