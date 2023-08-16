По делу блогера арестовали активы на 64 млрд рублей

Об этом рассказала адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова, пишет РИА Новости.
Аресты наложены в том числе на имущество ряда компаний. При этом блогер уже заплатила 55 млн рублей налогов.
Домашний арест до 26 октября Блиновская отбывает в своем подмосковном коттедже.
Ранее суд Москвы наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Блиновской.
Среди недвижимости блогера жилые и нежилые помещения в Ярославской и Московской области, а так же элитная квартира в столице.
Как известно, адвокаты Елены Блиновской подали обжалование на данное решение суда.
Также у блогерши арестовали денежные средства на 50 счетах в различных банках.
Были изъяты денежные средства в различных валютах, номиналом около 100 млн рублей.
Помимо этого, у Елены Блиновской арестовали коллекционные монеты.
Ранее мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов.