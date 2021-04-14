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Происшествия

По делу о развращении детей арестован актер из «Улиц разбитых фонарей»

Обвиняемого в совершении развратных действий в отношении подростков актера Никиту Струкова отправили под стражу.

Наручники.
Наручники.
ССО.

Следствию известно о трех эпизодах развратных действий в отношении подростков, которые, как предполагается, Струков совершил с октября 2019 года по январь 2021-го, пишет «Росбалт».

Потерпевшие в возрасте от 15 до 17 лет. Они обвинили мужчину в домогательствах.

62-летний Никита Струков играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила-3», «Литейный» и других.

Между тем в Госдуме дорабатывают нюансы закона о химической кастрации педофилов, документ уже в этом году могут внести на рассмотрение депутатов.

О некоторых деталях законопроекта рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он заверил, что «идейное решение» по законопроекту уже принято и оно «достаточно хорошее». Но чтобы это решение реализовать с юридических позиций, нужно «доработать нюансы».

Потенциальные педофилы должны находиться под постоянным контролем, если речь идет о заболевании психики, добавил Выборный.

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