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Происшествия

По неизвестной причине в трех странах Средней Азии произошло масштабное отключение электроэнергии

В Алматы произошло масштабное отключение света, передают «РИА Новости».

Электричество.
Электричество.
Pixabay.com

Проблемы с электричеством начались в нескольких районах — в Алматы, Тараза, Шымкента, пишет zakon.kz. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.

В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах, пишет «Коммерсантъ». Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро, пишет «Газета.uz». Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме, пишет РБК.

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