31 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

По подозрению в убийстве девяти человек задержаны двое российских военных

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщает ТАСС.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Они проходили службу по контракту. Другие подробности пока не сообщаются. Известно, что в погибших стреляли.

Что произошло

В частном доме в городе Волноваха ДНР обнаружили убитыми 9 человек, напоминает Газета.Ru. Они собрались вместе на семейный праздник.

Погибших нашли в разных комнатах — в кроватях.

Ранее семью из восьми человек расстреляли в ДНР. По "горячим следам" задержали троих подозреваемых, ранее судимых жителей микрорайона "Калининский". Они признались, что совершили преступление, чтобы украсть автомобиль и ценное имущество.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость