17 июля
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Происшествия

В российском городе мужчина расстрелял семью из пяти человек — в том числе двоих детей

В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек — трех взрослых и двух детей. Жертвами стали 37-летний мужчина и его 24-летняя супруга, её 26-летняя сестра и трехлетний мальчик. Четырехлетняя девочка выжила — она лежит в больнице с ранением шеи.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Трагедия произошла в неблагополучном районе Новая Солоновка города Новошахтинск.

Все произошло в старом многоквартирном доме, где местами разбиты окна или заколочены ставни, пишет «КП Ростов». По словам соседей, семья жила на гране нищеты.

Полиция задержала подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель. По сообщениям СМИ, он недавно вернулся из колонии, был знаком с семьей и состоял в романтических отношениях с одной из убитых.

По одной из версий, на убийство подозреваемый мог решиться на почве ревности. Выстрелы он мог совершить из охотничьего ружья — по словам соседей, оно принадлежало отцу подозреваемого, сообщает НГС.

У семьи остался третий ребенок — в день трагедии он находился у дедушки, пишет «АиФ».

Напомним, 17 июля в Барнауле у одного из пивбара города произошел вооруженный конфликт, в результате которого был ранен молодой человек.

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