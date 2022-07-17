Трагедия произошла в неблагополучном районе Новая Солоновка города Новошахтинск.
Все произошло в старом многоквартирном доме, где местами разбиты окна или заколочены ставни, пишет «КП Ростов». По словам соседей, семья жила на гране нищеты.
Полиция задержала подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель. По сообщениям СМИ, он недавно вернулся из колонии, был знаком с семьей и состоял в романтических отношениях с одной из убитых.
По одной из версий, на убийство подозреваемый мог решиться на почве ревности. Выстрелы он мог совершить из охотничьего ружья — по словам соседей, оно принадлежало отцу подозреваемого, сообщает НГС.
У семьи остался третий ребенок — в день трагедии он находился у дедушки, пишет «АиФ».
Напомним, 17 июля в Барнауле у одного из пивбара города произошел вооруженный конфликт, в результате которого был ранен молодой человек.