27 августа
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Происшествия

По следам Раскольникова, но без терзаний. Молодой сибиряк молотком забил насмерть 81-летнюю пенсионерку

Суд в Новокузнецке признал виновным 29-летнего местного жителя в убийстве 81-летней женщины, а также в краже, разбое и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Молоток.
Молоток.
СС0

Осенью 2020 года мужчина помогал пожилой соседке по хозяйству. Однако ему в голову закралась мысль, что у 81-летней женщины могут быть деньги, и он решил их себе присвоить.

При этом, в это время против мужчины правоохранители возбудили другое уголовное дело по краже у этой же женщины.

Мужчина взял молоток и несколько раз ударил женщину по голове, а после это еще и несколько раз ударил ее ножом.

Добычей сибиряка стали 36 тыс. рублей. После убийства мужчина поспешил закрыть комнату на ключ и скрыться. Тело женщины обнаружили родственники только через несколько дней.

«В ходе первоначального осмотра места преступления и других процессуальных действий была установлена причастность к произошедшему 29-летнего соседа потерпевшей. После его задержания в ходе предварительного расследования была установлена его причастность к нескольким другим преступлениям имущественного характера. Так, он похитил мобильный телефон у бывшей сожительницы, который затем сдал в ломбард, а потом кражу совершил у своего отца.» — заявили в пресс-службе.

Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. рублей.

Ранее пожилой сибиряк забил насмерть знакомого кочергой, а затем поджег его дом.

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