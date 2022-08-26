Пожилой сибиряк забил насмерть знакомого кочергой, а затем поджег его дом

Криминальные разборки двух пожилых мужчин в деревне Камышинка Новосибирской области стали основой уголовного дела, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, поздно вечером 23 августа в частном доме между пьяными мужчинами 69 и 63 лет вспыхнула ссора. В результате 63-летний мужчина схватил кочергу и забил насмерть своего знакомого.

Пытаясь «замести следы», подозреваемый поджег дом и скрылся. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили пожар.

Однако избежать ответственности мужчине не удалось. В результате следственных действий правоохранительные органы вышли на подозреваемого.

Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

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