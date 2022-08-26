26 августа
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Происшествия

Пожилой сибиряк забил насмерть знакомого кочергой, а затем поджег его дом

Криминальные разборки двух пожилых мужчин в деревне Камышинка Новосибирской области стали основой уголовного дела, сообщает СУ СК России по региону.

Место преступления. Дом
Место преступления. Дом
СУ СК России по Новосибирской области

По версии следствия, поздно вечером 23 августа в частном доме между пьяными мужчинами 69 и 63 лет вспыхнула ссора. В результате 63-летний мужчина схватил кочергу и забил насмерть своего знакомого.

Пытаясь «замести следы», подозреваемый поджег дом и скрылся. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили пожар.

Однако избежать ответственности мужчине не удалось. В результате следственных действий правоохранительные органы вышли на подозреваемого.

Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее на Алтае мужчина не стерпел обиды и попытался сжечь свою возлюбленную.

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