26 августа
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Происшествия

Мужчина не стерпел обиды и попытался сжечь свою возлюбленную

50-летний житель Республики Алтай во время ссоры облил свою сожительницу бензином и пригрозил ее поджечь, пишут «Новости Горного Алтая».

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

В полицию Республики Алтай обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что сожитель пытался сжечь ее.

Перед этим пара поссорилась из-за бытовых разногласий. Не сдержавшись, потерпевшая нанесла пощечину сожителю, а потом стала звонить в полицию.

Обвиняемый, обидевшись, взял с улицы ведро с бензином и облил содержимым сожительницу. Потом достал зажигалку и стал угрожать, что подожжет женщину. Она испугалась и затихла. Далее приехали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Подозреваемый подписал подписку о невыезде, сообщила пресс-служба регионального МВД.

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