Мужчина не стерпел обиды и попытался сжечь свою возлюбленную

В полицию Республики Алтай обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что сожитель пытался сжечь ее.
Перед этим пара поссорилась из-за бытовых разногласий. Не сдержавшись, потерпевшая нанесла пощечину сожителю, а потом стала звонить в полицию.
Обвиняемый, обидевшись, взял с улицы ведро с бензином и облил содержимым сожительницу. Потом достал зажигалку и стал угрожать, что подожжет женщину. Она испугалась и затихла. Далее приехали сотрудники полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Подозреваемый подписал подписку о невыезде, сообщила пресс-служба регионального МВД.