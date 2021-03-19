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Происшествия

По взаимному согласию. В Алтайском крае будут судить 18-летнего парня за интим со школьницей

18-летнего жителя Третьяковского района будут судить за интимную связь со школьницей, несмотря на взаимное согласие, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

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Парень несколько раз вступал в интимные отношения с девушкой.

Несмотря на то, что близость между ними была по взаимному согласию — это является уголовно-наказуемым деянием, так как школьницей не было 14 лет, что «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности», заявили в СК.

Юноша признал вину.

Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание до 4 лет лишения свободы.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Новичихинского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 20-летней девушки и половое преступления в отношении 13-летней девочки.

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