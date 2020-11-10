Победителю в жесткой драке с женой грозит до 8 лет лишения свободы

В Новосибирске задержали мужчину, который так сильно избил жену, что это классифицировали как тяжкое преступление, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел ночью 7 ноября в многоквартирном жилом доме. Женщину с травмами увезла в больницу бригада скорой помощи.

«Была доставлена 35-летняя женщина с ушибом мягких тканей головы и переломом ребра. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию», — рассказали в ведомстве.

39-летнего мужчину задержали правоохранители, которые сразу же выехали в гости по указанному медиками адресу.

«Между женщиной и ее супругом возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей супруге телесные повреждения», — выяснили в МВД причину избиения.

За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» новосибирцу грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее жительница Барнаула во время застолья воткнула нож в важный орган супруга.