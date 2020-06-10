Почему Барнаул не Норильск. После экокатастрофы на севере в СГК занялись ревизией резервуаров

После экологической катастрофы , вызванной разливом дизтоплива из резервуара одной из ТЭЦ Норильска, Сибирская генерирующая компания организовала ревизию всех емкостей своих станций, в которых хранятся нефтепродукты и другие опасные вещества. Об этом 9 июня сообщил технический директор СГК Олег Петров в ходе прямого эфира в Instagram компании.

Приступили к ревизии

По предварительным сведениям, из-за разрушения резервуара для хранения резервного топлива (дизельного) ТЭЦ-3 Норильска 29 мая в окружающую среду попало 21 тыс. тонн дизеля — такой объем содержит более 900 вагонов-цистерн емкостью 22 тонны каждая.

В дальнейшем в Росприродназдоре заявили о проведении проверок на риски экологических ЧП на всех крупнейших предприятий России. Со своей стороны в СГК приступили к проведению ревизии всего бакового хозяйства, сообщил Олег Петров.

Проверяют систематически и жестко

Технический директор компании объяснил, что на угольных станциях СГК нет резервного топлива, как в Норильске. Есть только растопочное — мазут (дизтопливо использует для растопки только Канская ТЭЦ в Красноярском крае).

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов. krskstate.ru.

Емкости для хранения систематически и достаточно жестко проверяет Ростехнадзор, его предписания в компании «всячески стараются выполнять». Проверяют также баковое хозяйство химических цехов ТЭЦ, в которых хранятся кислота, щелочь и другие реагенты.

Существуют нормативные требования к резервуарам хранения топлива — это прежде всего пояса жесткости, которые предотвращают бак от разрушения конструкции. Второй превентивный способ — обваловка емкостей землей или каким-то грунтом, который должен предотвратить растекание жидкости. Причем уровень этот обваловки должен выдержать разлив самого большого по емкости бака. У нас все это сделано, все это есть, — сказал Петров.

«От техногенных аварий никто не застрахован»

В настоящий момент в СГК проводят ревизию бакового хозяйства. Однако, по словам Олега Петрова, подобного рода емкости являются опасным производственным объектом, и от техногенных аварий никто не застрахован.

Руководитель выразил поддержку своим коллегам, работающим на Норильской ТЭЦ-3, и надежду, что они справятся с трагедий.

Последствия экологической катастрофы на электростанции Норильска до сих пор не устранены. В местном министерства экологии заявили, что следы нефтепродуктов обнаружили в озере Пясино под Норильском — месте миграции и обитания ценных видов рыб, в том числе осетра.

Но в самом «Норникеле», которому принадлежит эта ТЭЦ, факт отрицают, ссылаясь на анализы МЧС, по данным которого ПДК в озере в пределах нормы, пишет РБК.

По факту аварии в Норильске заведено несколько уголовных дел.