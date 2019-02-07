Как жители Алтайского края не повинуются полиции и какое наказание получают

Бытует мнение, что статья 19.3 КоАП «неповиновение сотруднику полиции» грозит лишь гражданским активистам, протестующим против действий власти. Однако судебная практика говорит о другом: штрафуют и подвергают административному аресту и далеких от политики людей. Впрочем, большинство из них — граждане «под градусом». Какие их нарушения трактуются как неповиновение и какое наказание им выносят судьи — разбирался altapress.ru.

Краткое содержание

Отказался сдавать анализы

Самая, наверное, распространенная история неповиновения — это когда пьяный гражданин отказался пройти медицинское освидетельствование. Именно это случилось с барнаульцем М.

Мужчина сильно перебрал и находился в общественном месте — у дома. Тут его и застали сотрудники полиции. В материалах суда состояние барнаульца описывается красноречиво.

Опьянение, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность.

Мужчину задержали. Доставили в больницу — провести освидетельствование на содержание алкоголя. Он отказался, и тем самым оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

Как наказали На суде барнаулец признал вину и раскаялся. 24 января Ленинский райсуд Барнаула оштрафовал его на 500 рублей. А вот Поспелихинский райсуд, 9 января рассмотревший дело местного жителя Николая К., тоже отказавшегося от медосвидетельствования, наказал нарушителя куда строже: административным арестом на 7 суток. А все потому, что мужчина склонен нарушать общественный порядок, нигде не работает и совершил правонарушение второй раз за год.

ГИБДД , ДПС. 22.мвд.рф

Отказался пройти в машину

Другого жителя Поспелихинского района Евгения П. полицейские остановили ночью — в первом часу. И он тоже был пьян. Его попросили пройти в служебный автомобиль, но он не просто отказался, а еще и отчаянно сопротивлялся.

«Размахивал руками, пытался убежать, хватался за форменную одежду, упирался ногами в порог автомобиля», — сказано в материалах суда.

Все его действия зафиксировали в протоколе и рапортах. На суде он совершенно ничего отрицать не стал. Наоборот — сознался и раскаялся.

Как наказали При таком раскладе судья признал его действия неповиновением законному требованию сотрудника полиции. Евгению придется уплатить штраф в 500 рублей. А вот жителя Новоалтайска, который тоже отказался последовать в машину, отправили под административный арест на сутки: судья учел, что его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Полиция. Михаил Хаустов

Не показал документы

Водителя «Тойота Карина» из Бийска утром 20 января остановил патруль ДПС. Бийчанина попросили предъявить водительское удостоверение, регистрационные документы на машину и полис ОСАГО. Он отказался.

Его задержали, в отделении полиции он пробыл до утра 21 января. На суде он даже не стал себя защищать — просто покинул зал заседания.

Как наказали Судья решил, что его вину в совершении правонарушении подтверждают протокол, рапорты инспекторов и объяснения понятых. «Л. совершил административное правонарушение, посягающее на порядок управления, не работает», — указал судья. Бийчанину придется выплатить штраф — 1 тыс. рублей.

Полиция. Задержание. мвд. рф

Ушла в несознанку

Другая история случилась зимой 2019 года со Светланой С., ехавшей ночью на своей машине с пассажирами по трассе. В суде старший инспектор ДПС изложил ситуацию во всех деталях.

По его версии, в начале первого ночи из дежурной части отдела полиции «Рубцовский» ему поступило сообщение об автомобиле с нетрезвым водителем. Вместе с коллегой он этот автомобиль встретил и поехал за ним, требуя через громкоговоритель остановиться.

Поначалу водитель только увеличил скорость, но в конце концов все же остановился. Один из сотрудников полиции подошел к машине, открыл ее и выдернул ключ из замка зажигания — чтобы авто не поехало дальше, и попросил предъявить документы.

Но тут из машины вышел пассажир — он оттолкнул сотрудника, после чего Светлана С. заблокировала двери. 30−40 минут сотрудники полиции уговаривали ее открыть, предъявить документы, представиться, выйти из автомобиля — она наотрез отказалась пойти им навстречу.

Между тем, на улице был мороз, а в автомобиле — ребенок. Поэтому сотрудник полиции не стал больше ждать и фонариком выдавил стекло пассажирской двери. Светлана пыталась выбежать, но полиция ее остановился и сопроводила сначала в служебный автомобиль, а затем и в отдел полиции. И там уже установили ее личность и составили протоколы.

Как наказали На суде адвокат женщины утверждал, что доказательства, представленные суду, ее вину не подтверждают. Но судью протоколы полиции убедили больше. 20 декабря 2018 года Светлану С. признали виновной в неповиновении сотруднику полиции, штраф — 700 рублей.

Перекрытие дороги , ДПС. altapress.ru

Не прекращал угрожать

По этой же статье КоАП был наказан и житель Панкрушихинского района Я. Мужчина был пьян, и это плохо для него кончилось. 17 января сотрудники полиции попытались привести его в чувство.

Он при этом отказывался «приводить в действие попытку суицида, если ему будут мешать взорвать газовый баллон», указано в материалах суда. А также «безадресно выражался грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, мешал нормальному режиму работы».

Полицейские требовали его прекратить противоправные действия, но он не реагировал, чем «нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу». Под утро буяна доставили в полицию, в тот же день состоялся суд.

Как наказали Мужчина свою вину признал и (видимо, отрезвев) на суде полностью раскаялся. Это, конечно, было смягчающим обстоятельством. И все же его подвергли административному аресту на 15 суток.

Факт

Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы либо административный арест на срок до 15 суток или же обязательные работы на срок до 50 часов.

Справка

Согласно ч. 1 ст. 19.3 КоАП неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.