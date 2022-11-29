29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Почти 50 человек получили травмы из-за гололеда в российском городе

Около 50 человек получили травмы из-за сильного гололеда во Владивостоке. Троих из них госпитализировали. Об этом сообщают РИА Новости.

Гололед во Владивостоке
Гололед во Владивостоке
Скриншот видео

Полсотни пострадавших из-за гололеда обратились за медицинской помощью. Троим жителям потребовалась госпитализация.

Видео с сильным гололедом опубликовали Telegram-каналы. На кадрах видно, что люди изо всех сил стараются идти по настоящему катку.

«Кто-то на четвереньках, кто-то на пятой точке, а кто-то, цепляясь за все попавшиеся выступы и шероховатости, до которых смог дотянуться посреди голого льда», — комментирует Telegram-канал «На видео видно».

Издание сообщает, что коммунальные службы Приморья продолжают ликвидацию последствий непогоды.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства водителей попросили не выезжать без острой необходимости, чтобы дать возможность дорожным службам провести необходимые работы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость