Почти 50 человек получили травмы из-за гололеда в российском городе

Около 50 человек получили травмы из-за сильного гололеда во Владивостоке. Троих из них госпитализировали. Об этом сообщают РИА Новости .

Полсотни пострадавших из-за гололеда обратились за медицинской помощью. Троим жителям потребовалась госпитализация.

Видео с сильным гололедом опубликовали Telegram-каналы. На кадрах видно, что люди изо всех сил стараются идти по настоящему катку.

«Кто-то на четвереньках, кто-то на пятой точке, а кто-то, цепляясь за все попавшиеся выступы и шероховатости, до которых смог дотянуться посреди голого льда», — комментирует Telegram-канал «На видео видно».

Издание сообщает, что коммунальные службы Приморья продолжают ликвидацию последствий непогоды.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства водителей попросили не выезжать без острой необходимости, чтобы дать возможность дорожным службам провести необходимые работы.