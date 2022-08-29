Почти 40 килограммов наркотиков изъяли у сибирского закладчика

Сотрудники полиции задержали жителя Красноярского края и изъяли у него 36 килограммов запрещенных веществ. Подозреваемый оказался оптовым закладчиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю .

«Он получал наркотики через интернет-магазин, в котором был трудоустроен, размещал их в тайниках для последующей передачи розничным курьерам. Оперативники установили тайники с закладками, откуда изъяли 14 свертков с наркотиком общим весом 520,87 граммов», — уточняют в пресс-службе.

По данным следствия, в ходе обыска в доме подозреваемого изъяли пакеты с наркотиками общим весом более 36 килограммов.

Ранее обвиняемого уже задерживали по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Правоохранители обнаружили в его машине 0,502 грамма кокаина и 5,8 граммов марихуаны. Это послужило поводом для проверки его причастности к наркопреступлениям.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 228.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящий момент подозреваемый арестован на 15 суток.