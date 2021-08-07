Почти 400 населенных пунктов Красноярского края в дыму от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Красноярского края. В регионе задымлены уже почти 400 населенных пунктов, пишет ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС.

«Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха, наблюдается задымление», — сообщили изданию в МЧС.

В ведомстве добавили, что задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края. В самом Красноярске и его окрестностях в воздухе присутствует слабый запах гари, а видимость на дорогах местами составляет всего несколько сотен метров. В аэропорту Красноярска задержали или отменили минимум 10 рейсов.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля местным жителям запретили посещать леса.

5 августа в NASA сообщили, что площадь территории, которую покрыл дым от лесных пожаров в Якутии, составила 5,3 млн кв. километров — это 530 млн гектаров.