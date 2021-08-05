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Жизнь

Дым от лесных пожаров вновь окутывает Сибирь, как в 2019 году. В Якутии горит около 5 млн гектаров леса

В Иркутской области 81 населенный пункт в семи районах и Усть-Илимск оказались в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии, сообщает региональное МЧС.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В зону задымления от природных пожаров, действующих в Якутии, попали северные районы Иркутской области.

«Проведена разъяснительная работа и даны рекомендации по профилактике отравления продуктами горения в случае ухудшения обстановки», — рассказали в ведомстве.

Также МЧС опубликовало рекомендации для населения, которые должны помочь людям — использовать маски и респираторы, не выходить без особой необходимости из дома и так далее.


В NASA сообщили, что площадь территории, которую покрыл дым от лесных пожаров в Якутии, составляет 5,3 млн кв. километров — это 530 млн гектаров.

По данным на 4 августа, в Якутии горело около 4,5 млн гектаров леса, прирост за сутки — около 250 тысяч гектаров (площадь государства Люксембург).

Тушат примерно 900 тысяч гектаров. Пожары на площади примерно 1,5 млн гектаров решили не тушить из-за экономической нецелесообразности.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Европейской метеослужбы мониторинга, дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Гренландии.

«Шлейф от тлеющего российского региона пересек Карское и Баренцево моря, а также норвежский архипелаг Шпицберген», — отмечает телеканал.

Напомним, летом 2019 года смог от лесных пожаров накрыл Алтайский край. В частности, жители Барнаула около двух недель не видели голубого неба.

За эти дни в регионе увеличилось количество обращений к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия, кашель и одышку. Больше всего страдали больные астмой и бронхитом. Эксперты предупреждали, что выбросы в воздухе провоцируют риск возникновения онкологических заболеваний.

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