Под Барнаулом в жуткой аварии разбился мотоциклист и его пассажир

Ночью 25 июня на подъезде к Барнаулу произошла серьезная авария. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и на огромной скорости вылетел с трассы.

Под Барнаулом разбился мотоциклист и его пассажир.

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», мотоцикл врезался в опору.

Водитель 1988 года рождения и его пассажир 1987 года рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Мужчина, знавший погибших, рассказал, что скорость у мотоцикла была запредельная — около 250 км в час.





«В Присягино Денис и Виталий не вошли в поворот. Их выкинуло с дороги в железобетонный столб. У Дениса был пробит череп, а Витале голову оторвало. У обоих остались маленькие дети, у одного двое, у другого четверо», — рассказал он.





В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жуткая авария с участием мотоциклиста произошла в Рубцовском районе.