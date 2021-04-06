Под Барнаулом загорелась фура. Потушили быстро, но пробка собралась огромная

На трассе «Барнаул — Новосибирск» загорелась фура, что весьма серьезно затруднило движение, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Возгорание произошло возле газпромовской автозаправки перед селом Санниково — в сторону Барнаула.

«Загорелась фура. На месте работали пожарные. Собралась внушительная пробка», — рассказали очевидцы.

На кадрах видно, что пожарные машины практически полностью перегородили участок трассы — для проезда осталась узкая полоса.

Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», огонь быстро удалось потушить.

«Задымление без хлопка», — шутят в комментариях.

Ранее в Алтайском крае сгорел школьный автобус. Прокуратура выяснила, что в инциденте виноваты ГИБДД и чиновники.