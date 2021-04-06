6 апреля 4°C
﻿
Происшествия

Под Барнаулом загорелась фура. Потушили быстро, но пробка собралась огромная

На трассе «Барнаул — Новосибирск» загорелась фура, что весьма серьезно затруднило движение, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Фура загорелась. Барнаул - Новоалтайск.
Фура загорелась. Барнаул - Новоалтайск.
кадр из видео.

Возгорание произошло возле газпромовской автозаправки перед селом Санниково — в сторону Барнаула.

«Загорелась фура. На месте работали пожарные. Собралась внушительная пробка», — рассказали очевидцы.

На кадрах видно, что пожарные машины практически полностью перегородили участок трассы — для проезда осталась узкая полоса.

Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», огонь быстро удалось потушить.

«Задымление без хлопка», — шутят в комментариях.

Ранее в Алтайском крае сгорел школьный автобус. Прокуратура выяснила, что в инциденте виноваты ГИБДД и чиновники.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость