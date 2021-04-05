Прокуратура: в ЧП со сгоревшим школьным автобусом в Алтайском крае виновата ГИБДД и чиновники

Прокуратура внесла представление начальнику МО МВД России «Целинный» после проверки инцидента со сгоревшим 4 марта школьным автобусом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры пришли к выводу, что ГИБДД ненадлежащим образом исполняет требования о техническом осмотре школьного транспорта.

При изучении документов обнаружились факты несвоевременного осуществления технического осмотра транспорта образовательных учреждений.

Последние проверки проводились в августе 2019 года.

«Кроме того, органами ГИБДД не контролируются мероприятия по прохождению диагностики транспортных средств, а также отсутствовали сведения о получении полисов ОСАГО на транспортные средства образовательных учреждений», — считают в прокуратуре.

Проверка органов управления и учреждений образования показала, что в Целинной СОШ № 1 предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей проводились не во всех случаях выхода автобусов на маршрут.

«Данные факты имели место в феврале и марте текущего года. По результатам проверки председателю комитета администрации Целинного района по образованию внесено представление, в отношении директора МБОУ „Целинная СОШ № 1“ возбуждено дело об административном правонарушении», — резюмировали в краевой прокуратуре.

Ранее в министерстве образования уверяли, что сгоревшая «ГАЗель» сошла с конвейера семь лет назад и плановое техобслуживание проходила летом 2020 года.

ЧП с «ГАЗелью» произошло на дороге с. Целинное — с. Верх-Марушка. Автомобиль горел открытым пламенем. В машине находились пятеро учащихся 10−11 классов, они не пострадали.