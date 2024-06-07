Под Барнаулом заметили автомобиль, странным образом попавшим в кювет

Фотографии зрелищного ДТП прислал читатель altapress.ru. На них белая легковушка «уткнулась носом» в кювет. Рядом работают сотрудники ДПС.
Подробности не сообщили.
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Легковушку, упавшую в кювет, заметили возле СНТ «Дорожник» под Барнаулом 7 июня.
Фотографии зрелищного ДТП прислал читатель altapress.ru. На них белая легковушка «уткнулась носом» в кювет. Рядом работают сотрудники ДПС.
Подробности не сообщили.
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