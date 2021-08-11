Под домашний арест. Как камчатского депутата накажут за убийство человека

2 Что произошло?

Редькин узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Чтобы уберечь местных жителей от хищника, депутат решил выстрелить по нему. Но в «цель» не попал. Инцидент произошел 2 августа.

«Я взял оружие и решил отпугнуть медведя. В сумерках выстрелил по нему. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в призании политика, представленном его адвокатом Ольгой Струченко.

Пистолет. Оружие. СС0

10 августа чиновник, по неосторожности выстреливший в человека на свалке, признался в содеянном. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия». А еще отказался участвовать в грядущих выборах.

Пострадавший от пули скончался в больнице.