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Происшествия

Под домашний арест. Как камчатского депутата накажут за убийство человека

Чиновник с Камчатки Игорь Редькин 2 августа убил мужчину на свалке. Правоохранительные органы расследуют дело.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0
1 Чем известен Игорь Редькин?

Редькин — депутат Заксобрания Камчатского края с 2007 года. Он один из богатейших российских политиков. Его задекларированный доход за последние три года составил почти 1,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Также Игорь Редкин — совладелец нескольких крупных компания региона. Известно, что одна из его организаций строит в центре Петропавловска-Камчатского пятизвездочный отель.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com
2 Что произошло?

Редькин узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Чтобы уберечь местных жителей от хищника, депутат решил выстрелить по нему. Но в «цель» не попал. Инцидент произошел 2 августа.

«Я взял оружие и решил отпугнуть медведя. В сумерках выстрелил по нему. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в призании политика, представленном его адвокатом Ольгой Струченко.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

10 августа чиновник, по неосторожности выстреливший в человека на свалке, признался в содеянном. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия». А еще отказался участвовать в грядущих выборах.

Пострадавший от пули скончался в больнице.

3 Как накажут политика?

По делу идут расследования и судебные разбирательства.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

До выяснения обстоятельств Игоря Редькина заключили под домашний арест на 2 месяца — до 6 октября. Об этом сообщают РИА Новости.

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