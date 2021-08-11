Под домашний арест. Как камчатского депутата накажут за убийство человека

Редькин — депутат Заксобрания Камчатского края с 2007 года. Он один из богатейших российских политиков. Его задекларированный доход за последние три года составил почти 1,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Также Игорь Редкин — совладелец нескольких крупных компания региона. Известно, что одна из его организаций строит в центре Петропавловска-Камчатского пятизвездочный отель.
Редькин узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Чтобы уберечь местных жителей от хищника, депутат решил выстрелить по нему. Но в «цель» не попал. Инцидент произошел 2 августа.
«Я взял оружие и решил отпугнуть медведя. В сумерках выстрелил по нему. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в призании политика, представленном его адвокатом Ольгой Струченко.
10 августа чиновник, по неосторожности выстреливший в человека на свалке, признался в содеянном. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия». А еще отказался участвовать в грядущих выборах.
Пострадавший от пули скончался в больнице.
По делу идут расследования и судебные разбирательства.
До выяснения обстоятельств Игоря Редькина заключили под домашний арест на 2 месяца — до 6 октября. Об этом сообщают РИА Новости.