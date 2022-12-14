Под домашний арест отправили вице-губернатора Херсонской области

Она не отстранена от должности, сообщает ТАСС.
В середине ноября муж чиновницы заявил о ее пропаже. Позже СМИ писали, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.
По какому именно, — не уточнялось. Затем ее супруг сказал, что она вышла на свободу. Представитель силовиков региона подтвердил это.
Губарева была назначена на должность в администрации Херсонской области летом, напоминает bfm.ru. Она курировала вопросы социальной политики и цифровизации.
Ранее по делу генерала-таможенника арестовали двух бизнесменов.
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