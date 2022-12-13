Двух полицейских арестовали по обвинению в получении взятки

Как сообщалось ранее, мужчины обвиняются в вымогательстве взятки у магазина одежды. Там они изымали под видом контрафакта брендовые вещи, и вернуть их предлагали за деньги.
Двое сотрудников полиции обвиняются в совершении преступления по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
Постановлениями суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля 2023 одному оперативнику, второму назначено заключение под стражу на такой же срок.
Ранее, хотел стать полицейским. Барнаульца осудили за «липовый» диплом.
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