Сибирского депутата отправили под арест на семь суток за незаконную акцию памяти

На семь суток арестовал суд депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину за организацию несогласованного публичного мероприятия. Поводом стал ее призыв к жителям принять участие в шествии и возложении цветов в память о ветеранах войны, опубликованный в ее телеграм-канале, сообщает « АиФ-Новосибирск ».

С чего все началось

Депутат Светлана Каверзина (избрана от Советского района как самовыдвиженец) 4 мая в телеграм-канале предложила жителям одной из территорий Новосибирска пройти по району и возложить цветы в память о ветеранах Великой Отечественной войны на Аллее памяти.

6 мая она получила предостережение от зампрокурора города. Он назвал прогулку по микрорайону для возложения цветов «источником угрозы экстремизма» с «целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине».

В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая. И 8 мая ее задержали и препроводили в отдел полиции.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. VK Светланы Каверзиной.

Что решил суд

9 мая суд вынес решении о ее аресте на семь суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП «Организация несанкционированного публичного мероприятия». Под арестом депутат проведет с момента задержания, то есть до 15 мая.

«Содержание текста сообщения Каверзиной от 4.05.2022 свидетельствует о его агитационном характере, также оно содержит данные о месте, времени, цели проведения публичного мероприятия, направлено на привлечение внимания к данному публичного мероприятия, непосредственно содержит приглашение принять участие в мероприятии. По мнению суда, Каверзина является организатором публичного мероприятия без подачи в установленном законом порядке уведомления публичного мероприятия», — цитирует «АиФ-Новосибирск» информацию суда.

Суд СС0

Юрист Ольга Нечаева, представляющая интересы депутата, заявила, что депутат намерен обжаловать судебное решение, так как никаких оснований для ареста не было.

«Потому что возложение цветов не является публичным мероприятием и не требует согласования», — сообщила Нечаева.