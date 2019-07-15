Под «крышей» ФСБ трудились «вор в законе» Костя Шрам и криминальный авторитет

До 30 человек возросло число фигурантов скандального расследования о разбойном нападении бойцов спецназа ФСБ.

Среди проходящих по делу — бывшие и действующие сотрудники ФСБ РФ, а также обнальщики. По большому счету, дело переросло в расследование о связях силовиков и теневых банкиров, пишет «Росбалт».

Картина

К данному времени у спецслужб сложилась такая картина произошедшего. В свое время ответственный сотрудник УСБ ФСБ РФ организовал бизнес по оказанию услуг подпольным финансистам.

В «базовый тариф» входило прикрытие их деятельности по линии УСБ и Управления «К» ФСБ РФ. Для этого в бизнесе постоянно участвовали и сотрудники последнего подразделения.

В качестве дополнительных опций предлагались — личная охрана банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Авторитеты и Поднебесная

В разное время под этой «крышей» работали «воротилы» теневого банковского бизнеса, а также «вор в законе», занимающийся обнальными операциями, Костя Шрам и «авторитет» Костя Байкер, рассказал источник агентства.

Отдельной большой группой шли китайские обнальщики, лидером которых был уроженец Поднебесной, известный в определенных кругах по имени Петя. Он привлек под «крышу» ряд китайских обнальщиков поскромнее.

Потом организатор «крыши» ушел из УСБ ФСБ и из органов в целом.

Разброд и шатания

Несмотря на попытки сохранить этот бизнес, начались разброд и шатания — обнальщики переходили под другие «крыши», после чего, кстати, многие из них оказывались за решеткой.

Разногласия начались и внутри «крышующих».

«Все это привело к уменьшению финансовых потоков от обнальщиков. А люди уже привыкли получать очень много. В результате их погубила банальная жадность: стали нападать на обнальные площадки», — предполагает источник.

Неофициальные мероприятия

Было решено проводить неофициальные «мероприятия». Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность. Причем у бойцов оставалась только небольшая часть денег. Остальное передавалось «наводчикам» — оперативникам из УСБ и Управления «К» и т. д.

Фиаско с Петей

Схема действовала, пока не решили «бомбануть» китайских обнальщиков, которых привел в свое время Петя. На этом все и закончилось.

По словам источника агентства, сейчас расследование уже охватило 30 человек — это, как бывшие и действующие сотрудники ФСБ РФ, так и представители обнального бизнеса. Но будут ли кому-то еще предъявлены обвинения или все ограничится увольнениями — пока не решено.

Тришкин кафтан

Ветераны структур госбезопасности «просто в шоке» от арестов высокопоставленных контрразведчиков, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, пишет «МК».

Его го также тревожит тот факт, что в преступной деятельности уличены самые разные подразделения ФСБ.

«Сегодня же ситуация принимает угрожающий характер. Никто из старой гвардии не понимает, откуда взялось такое количество преступников в системе», — признал отставной генерал, пишет Lenta.ru.

«В одном месте подлатаем, так в другом рвется, как Тришкин кафтан», — подытожил Михайлов.

Статья УК

Ранее сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

5 июля Военный суд в Москве арестовал пятерых силовиков до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

Сотрудникам ФСБ грозит до 15 лет колонии.