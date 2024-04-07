Под надзором прокуратуры оказалось ценообразование на продукты в зоне потопа — Орске

Прокуратура проверит, как формируются цены на продукты первой необходимости в Орске Оренбургской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

В местных СМИ появились публикации о повышении цен на питьевую воду.

Ведомство также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения, указывает Газета.Ru.

Ранее о наихудшем сценарии с наводнением в Орске сообщили власти. Развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков.

В Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию, сообщил Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

В зону бедствия прилетел глава МЧС Александр Куренков.

В регионе введен режим ЧС.

Что произошло

Вечером 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м, говорится в сообщении правительства региона. По другим данным, уровень в реке уже превысил 11 метров.

Факт

Такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

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