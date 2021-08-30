Под Новосибирском человек уснул на рельсах и погиб

27 августа в Новосибирской области грузовой поезд переехал человека, который уснул на железнодорожном полотне, передает УТ МВД России по СФО.

Трагедия произошла ночью 27 августа на перегоне между станциями «Тогучин» и «Изынский», в районе остановочной платформы «Кудрино».

По официальной информации, около 3:00 машинист грузового поезда увидел мужчину на рельсах. Локомотивная бригада подала звуковой сигнал, но реакции не последовало. Тогда машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило, чтобы поезд успел остановиться.

Мужчина скончался на месте происшествия.

«Погибшим оказался 48-летний житель Тогучинского района. Предварительно установлено, что после употребления алкоголя он уснул в опасной близости от железнодорожного пути», — рассказали в МВД.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.

В июне грузовой поезд протаранил выскочившую на пути машину с детьми в Алтайском крае. Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте.