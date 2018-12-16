Под Новосибирском иностранцы напали на инспектора ДПС, тому пришлось стрелять

В Новосибирской области сотруднику ДПС пришлось применить табельное оружие. Стрелять в воздух из пистолета полицейский стал после того, как на дороге завязалась потасовка между тремя иностранцами и стражами правопорядка, пишет «Горсайт».

В Новосибирской области полицейский стрелял в воздух, чтобы остановить нападавших. 8 декабря 2018 года.

Об инциденте стало известно после того, как на YouTube появились два видеоролика о драке и стрельбе с участием работников ГИБДД и некими иностранцами.

На одном из роликов видно, как один из сотрудников ДПС стреляет в воздух после удара от неизвестного. Начинается потасовка: троица не подчиняется полицейским, те применяют силу. В какой-то момент один из участников драки выхватывает у полицейского дубинку — замахивается, но ударить не решается.

На другом видео снят эпизод, как полицейские пытаются затащить мужчин в машину, они сопротивляются, и сотрудник бьёт одного из них по ногам дубинкой.

Как оказалось, эта драка со стрельбой произошла в Мошковском районе на трассе Р-255 еще 8 декабря.

По данным пресс-службы областного главка МВД, экипаж ДПС патрулировал трассу. Во время проверки документов у водителя автомобиля с иностранцами, оказалось, что водительского удостоверения нет и свои даные мужчина отказывается указать. Полицейский потребовал проехать в отделение для выяснения личности. Но легковушка стала сдавать задом. Ей дорогу преградил автомобиль ГИБДД. Водитель отказался выходить из салона. Его предупредили о возможности применения спецсредст. Тогда сидевшие в салоне люди стали нецензурно оскорблять полицейских и даже принялсь их бить. Именно поэтому сотрудники ДПС стреляли в воздух и применяли дубинки, сообщили в областном главке.

Все правонарушители были доставлены в дежурную часть отдела полиции по Мошковскому району. В отношении двоих были составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительских прав.

Мошковская полиция передала материалы следователям СКР по региону, которые завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» — теперь всем троим грозит до пяти лет лишения свободы.