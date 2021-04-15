16 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Под Новосибирском пропал 6-летний мальчик. Его могло засосать в коллектор

15 апреля в городе Оби Новосибирской области потерялся 6-летний мальчик. У местных жителей есть опасения, что ребенка засосало в коллектор, пишет НГС.

Ребенок у воды.
Ребенок у воды.
ССО.

В поселке рассказывают, будто дети видели, как мальчик потянулся за мячом, поскользнулся и упал в воду.

«Там очень сильное течение, четыре или пять коллекторов. Они ограждены деревянной решеткой. Возможно, что его засосало или унесло течением. Спасатели ищут вдоль берега. Надели гидроскафандр (или как он там называется?). Ногами потыкали в воду, сказали, что засасывает, но больше ничего не делают. В МЧС по Новосибирской области ответили, что не могут прислать водолазов, поскольку они работают в светлое время суток. Я говорила с родителями. Они сказали, что ребенок домашний, со двора не уходил один. Но его позвали другие дети на разлив реки посмотреть», — рассказала местная жительница Анастасия Будникова.

В МЧС изданию сообщили, что поиски ребенка ведутся — на месте работают сотрудники АСС.

Ранее в Барнауле двое детей провалились в люк теплокамеры. Коммунальщик не признает вины.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость