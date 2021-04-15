Под Новосибирском пропал 6-летний мальчик. Его могло засосать в коллектор

В поселке рассказывают, будто дети видели, как мальчик потянулся за мячом, поскользнулся и упал в воду.

«Там очень сильное течение, четыре или пять коллекторов. Они ограждены деревянной решеткой. Возможно, что его засосало или унесло течением. Спасатели ищут вдоль берега. Надели гидроскафандр (или как он там называется?). Ногами потыкали в воду, сказали, что засасывает, но больше ничего не делают. В МЧС по Новосибирской области ответили, что не могут прислать водолазов, поскольку они работают в светлое время суток. Я говорила с родителями. Они сказали, что ребенок домашний, со двора не уходил один. Но его позвали другие дети на разлив реки посмотреть», — рассказала местная жительница Анастасия Будникова.