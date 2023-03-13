13 марта
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Происшествия

Под Новосибирском мужчина заставил дочь избить девятилетнего мальчика

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание случай в Бердске, когда мужчина заставил дочь побить ребенка, сообщает пресс-служба федерального следкома.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Видео с инцидентом опубликовали в группе «Свидетель. Бердск».

Как рассказали в «КП — Новосибирск», все началось из-за неудачной игры в снежки.

Дети играли на горке в Микрорайоне на Березовой, бросались снегом. Один из комочков прилетел в девочку. Та расстроилась, нажаловалась папе.

«Папа ее прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4−5 раз. Потом он потащил ребенка к нашему подъезду», — рассказывает отец побитого мальчика.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

По словам мужчины, когда сын пришел к нему, он плакал и не мог говорить. Сквозь слезы только сказал: «Там дядя с тобой поговорить хочет».

Как рассказал отец мальчика, мужчина сразу подбежал к нему, сказал, что схватил ребенка, извинился, пояснил, мол, сгоряча. Тот попытался объяснить, что для воспитания детей есть родители.

Мужчины договорились, что их дети играть вместе больше не будут. И разошлись.

Однако конфликт продолжился.

Что было дальше

Отец мальчика рассказал, что 10 марта его сына и других детей, которые тогда катались с горки, вызвала к себе классная руководительница. Также при разговоре присутствовал и отец девочки.

«Говорили, что мой сын и его друзья грозили девочке палкой и требовали у нее 20 рублей. Но ребенок это отрицает. Не понятно, когда именно это было. Этот отец на встрече снова наезжал на моего сына», — добавил он.

В итоге отец избитого мальчика написал заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Барнауле мужчине грозит арест за «воспитание» дочери ремнем.

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