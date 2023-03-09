В Барнауле мужчине грозит арест за «воспитание» дочери ремнем

В Барнауле возбудили уголовное дело на мужчину, который избил дочь ремнем, сообщает прокуратура Алтайского края.

Житель Ленинского района в ходе словесного конфликта нанес своей несовершеннолетней дочери несколько ударов ремнем по ягодицам.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности, но он вновь причинил побои ребенку.

Прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело за причинение физической боли несовершеннолетнему (ст. 116.1 УК РФ).

Обвиняемому может грозить штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.

В прокуратуре добавили, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Ранее супруга и сын жестоко избили мужчину в Алтайском крае.