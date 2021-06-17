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Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

17 июня в Новосибирской области произошло землетрясение.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Магнитуда сейсмособытия составила 3,5. Эпицентр находился в примерно в 40 км к юго-востоку от Новосибирска и в 26 км восточнее Искитима, сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Ближайшими населенными пунктами оказались Усть-Чемы и Елбаши, пишет Тайга.инфо.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла.

Ранее недалеко от горы Белуха в Республике Алтай произошло землетрясение. В начале мая возле границы Монголии и России случилось землетрясение — его ощутили также жители Сибири.

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